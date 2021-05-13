Выросло число пострадавших в ДТП в Краснопартизанском районе

Уточнено количество пострадавших в ДТП в Краснопартизанском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, в больницу был доставлен четырехлетний мальчик.

Ранее сообщалось, что на дороге Большой Кушум – Рукополь после столкновения с отбойником перевернулся ВАЗ-2107. Погибла 23-летняя пассажирка, госпитализирован пятилетний мальчик.

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