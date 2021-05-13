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Происшествия13 мая 2021 10:01

В ДТП в Саратовской области погибла 23-летняя девушка

Пятилетний мальчик госпитализирован
Ольга СимоноваОльга Симонова
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ВАЗ врезался в отбойник и опрокинулся

ВАЗ врезался в отбойник и опрокинулся

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Краснопартизанском районе Саратовской области сегодня утром, 13 мая, случилось смертельное ДТП.

- В 05:00 на 18-м км дороги Рукополь — Большой Кушум 29-летний водитель ВАЗ-2107 врезался в отбойник и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В ДТП пострадали 23-летняя пассажирка и пятилетний мальчик. Их госпитализировали. Впоследствии девушка скончалась в больнице.

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ДТП