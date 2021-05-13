В ДТП в Саратовской области погибла 23-летняя девушка

ВАЗ врезался в отбойник и опрокинулся Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Краснопартизанском районе Саратовской области сегодня утром, 13 мая, случилось смертельное ДТП.

- В 05:00 на 18-м км дороги Рукополь — Большой Кушум 29-летний водитель ВАЗ-2107 врезался в отбойник и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В ДТП пострадали 23-летняя пассажирка и пятилетний мальчик. Их госпитализировали. Впоследствии девушка скончалась в больнице.

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