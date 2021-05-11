Задержан избивший водителя троллейбуса в Саратове мужчина

Сотрудники полиции Саратова задержали 30-летнего ранее судимого мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, его подозревают в нападении на водителя троллейбуса на улице Тархова.

Напомним, ЧП случилось в ночь на 10 мая, когда неизвестный мужчина избил водителя дежурного троллейбуса №10. Вызов в полицию поступил в 05:30 от очевидцев.

- На место незамедлительно выехали сотрудники ППС. Они доставили гражданина в отделение полиции, — сообщили в УМВД.

Сейчас 44-летняя пострадавшая госпитализирована.

Ведется проверка по факту нападения, установлено, что мужчина ранее уже был судим.

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