В Саратове пьяный мужчина избил водителя троллейбуса

В Саратове 10 мая произошло ЧП с водителем троллейбуса.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», около трех часов ночи неизвестный напал на водителя.

Это произошло на конечной маршрута №10 на кольце по Тархова.

- Неизвестный мужчина в состоянии опьянения проник в салон дежурного троллейбуса и избил водителя-девушку. С черепно-мозговой травмой, множественными гематомами и ушибами ее доставили в больницу, – сообщили в группе.

Ранее дочь пострадавшей рассказала в соцсетях, что та пыталась уговорить пьяного мужчину угомониться, но в ответ получила побои.

Сейчас ведется поиск очевидцев.

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