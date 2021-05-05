Саратовцы пожаловались на завышение апрельских тарифов на тепло

Саратовцы начали массово жаловаться в соцсетях на завышенные тарифы за тепло.

В паблике «Солнечный Саратов» граждане отметили, что за две недели апреля они увидели цифру в 2800 рублей в личном кабинете «Т Плюс». Хотя за май отдавали 4300 рублей.

И это не самая худшая ситуация. В комментариях под записью пользователь под ником «Светлана Ивановна» отметила, что за март заплатила 3900 рублей, а две недели следующего месяца обошлись в сумму всего на 100 рублей меньше. Женщина проживает на улице Уфимцева.

Елена Добудько добавила, что ей пришлось заплатить за апрельский период 2500, хотя раньше за месяц выходило 2300.

Напомним, ранее председатель ГД Вячеслав Володин поручал разобраться с завышением тарифов, после чего организацию - поставщика тепла оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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