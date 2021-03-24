Володин о ситуации по завышенным тарифам за тепло в Саратове: Не сниму с контроля, пока не разберутся

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, сегодня, 24 марта, на встрече с директорами школ в Балашове остановился на теме завышенных тарифов за тепло.
Вячеслав Володин рассказал, что планирует изучить все материалы по этой ситуации и направить аналогичные обращения по бездействию в адрес региональной Госжилинспекции и тех, кто должен заниматься защитой прав граждан.
Напомним, прокуратура Саратовской области начала проверку тарифов на тепло в Саратове после депутатского запроса Вячеслава Володина.
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