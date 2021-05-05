Мэрия Саратова не смогла дать объяснений о местах для выгула собак

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Начиная с марта, выгуливать собак в Саратове стало можно только по новым правилам. Согласно постановлению за подписью градоначальника Михаила Исаева, животные могут находится в местах общественного пользования за исключением детских и спортплощадок, медорганизаций и учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, мест проведения культурно-массовых и спортмероприятий.

Чиновники также сообщали, что можно отправиться со своим питомцем в парк или на набережную, главное - убрать за ним.

На бумагах все звучит просто и понятно, а на деле оказалось совсем по другому.

Жительница Саратова Ольга Климанова рассказала корреспонденту «КП-Саратов» о том, что собиралась погулять со своим питомцем по скверу Марины Расковой, но сотрудники объекта и в том числе администрация оказались против этого.

Гражданка сняла на телефон, как ее прогоняют и требуют убрать собаку, а она отказывается это делать.

- Ни один из сотрудников не знает о постановлении 450 от 3 марта 2021. Охранник вообще хам. Жалею что не достала телефон в начале разговора. Он увидел, что я снимаю, и сразу начал убегать, — возмутилась местная жительница.

Гражданка уточнила, что все отправляли ее гулять на площадку, но никакого желания «сидеть в закрытой клетке с собакой» у нее нет, тем более, если это не запрещено.

Она задала вопрос местным чиновникам через instagram-аккаунт администрации Заводского района, но ясного ответа так и не получила. На сообщение о случившемся ей ответили, что в сквере Марины Расковой можно гулять в специальных местах, отведенных для выгула собак. А с администрацией парка проведут беседу о недопустимости подобного поведения. А также уточнили, что на набережной можно выгуливать собак на поводке, не забывая об уборке за питомцем.

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Местная жительница написала и в instagram-аккаунт мэрии, но каких-либо объяснений не получила. Только то, что на набережной выгуливать собак на поводке можно, не забывая об уборке за питомцем.

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- Есть территории, где местная администрация решает, разрешать выгул животных или нет. Это городской парк, парк Победы. Касаемо сквера Марины Расковой — животных можно выгуливать на дорожках, специальных площадках, но нельзя на газонах. Если убирать за своим питомцем, — уточнила корреспонденту «КП-Саратов» пресс-секретарь главы Саратова Татьяна Плющева.

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