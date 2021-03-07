Ты сюда не ходи и туда не ходи: власти Саратова определили список мест, где можно и нельзя выгуливать собак

Определен список мест, где нельзя выгуливать собак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление, определяющее список мест, где можно выгуливать собак.

В документе говорится, что гулять с животными можно на территориях общего пользования.

Однако есть исключения: детские и спортивные площадки, территории медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность (дворики школ, детсадов, больниц), места проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий (стадионы, Театральная площадь).

С собаками можно гулять везде, кроме двориков школ, больниц и множества других мест Фото: Олег ЗОЛОТО

«КП-Саратов» уточнила у пресс-секретаря мэра Татьяны Плющевой, можно ли выгуливать собак в парках и на набережной Космонавтов.

- На набережной можно, в парках тоже можно. Однако стоит следить за чистотой и убирать за своим питомцем, — сообщила Татьяна Плющева.

Главное — убирать за своей собакой, даже если гуляете в разрешенных для этого местах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также за комментарием «Комсомолка» обратилась к общественникам.

Председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области Валерий Баглай сообщил, что поддерживает решение об определении мест. Раньше инициативные жители сами вешали на детские площадки во дворах таблички «Выгул собак запрещен». Это не только об опасности соседства с животными, но и о чистоте: погуляют собаки в песочнице, а потом туда приходят дети.

Александр Ермишин, член Общественной палаты Саратова, лидер общественного движения «Жить здесь» отметил, что само введение ограничений мест для прогулки собак, кажется ему вполне разумным.

- Другое дело, что у нас правила благоустройства предусматривают специальные площадки… Но что считать выгулом? Собака до этой площадки должна перемещаться, это тоже можно трактовать как выгул. Это раз. Второе — все неудобства, насколько могу судить, связаны с тем, что хозяева часто не убирают за собаками продукты их жизнедеятельности во время выгула. Разумно ввести наказания в виде штрафа для хозяев, чтобы за собаками не оставалось следов, — отметил Ермишин.

С домашними животными вопрос решен. Чистота города после прогулки питомца остается на совести хозяина и на его кошельке — ведь за прогулку в неположенном месте владельцу собаки грозит административный штраф.

А вот как быть с бездомными животными? На них подгузников нет и правил читать они не умеют.

Валерий Баглай отметил, что в аппарат уполномоченного поступает множество обращений по поводу бродячих собак. И те решения, что сейчас принимаются, не избавляют от проблемы бездомных псов. Возможно, стерилизация повлияет на снижение количества особей в будущем, но до него нужно еще дожить. А что же в настоящем?

- Пока пути решения непонятны. В Заводском районе, например, люди ходят с палками и лопатами, чтобы уберечься от свор, — подчеркнул председатель Совета отцов.

Но Заводской не единственная территория, которую оккупировали бродячие хвостатые. Нападения собак терпят и жители Ленинского района. Недавно на улице Шехурдина покусали подростка. Хоть МБУ «Дорстрой» и отчитывается о ловле собак, их содержании, стерилизации и вакцинации. Все же потом животных отпускают на волю.

Ситуация с бездомными собаками в Саратове острая Фото: Екатерина Семенова

КСТАТИ

На тему выгула домашних собак и ситуации с бездомными вчера, 6 марта, прошел прямой эфир на федеральном радио «Комсомольская правда». Из него слушатели по всей России узнали о происходящем в Саратове.

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