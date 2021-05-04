В Энгельсской горбольнице №1 можно сделать прививку от коронавируса круглосуточно

В Энгельсской городской клинической больнице №1 работает круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса.

С 8 утра до 20.00 вакцинация проходит в кабинете №8 поликлиники (Весенняя, 8А), а с 20.00 до 8 утра в кабинете №33 (Весенняя, 6) и в кабинете №3 приёмного отделения стационара.

Вакцинацию здесь проводят препаратом Гамма ковид ВАК (Спутник V).

На вакцинацию приглашают всех старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, страховой полис.

Медики предупреждают о ряде противопоказаний для прививки: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, Имевшиеся в прошлом тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания.

Те, кто уже переболел коронавирусом, могут пройти вакцинацию не ранее, чем через 6 месяцев после выздоровления.

ПЦР- лаборатория ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница 1" работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

- ИФА исследования на наличие JgG Вы можете пройти бесплатно после вакцинирования второй дозы вакцины чере 21 день, - уточнили в больнице.