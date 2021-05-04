Чиновники Саратова объяснили, почему троллейбусы в центре едут по краю коммунальной ямы

Чиновники Октябрьского района Саратова отреагировали на информацию о том, что общественный транспорт в центре города вынужден передвигаться по самому краю глубокой траншеи.

Яму на перекрестке улицы Новоузенская и Пугачева изготовили коммунальщики, которые вырыли глубокий котлован для работ на коммуникациях. При это ограждения проезжей части от края ямы нет - его там даже некуда поставить.

Благодарить за пугающий аттракцион саратовцы должны ООО «Дубль Л-Риэлт», которое там прокладывает теплотрассу для подключения новых домов в рамках выданного на это разрешения.

- В случае нарушения установленного органами местного самоуправления срока проведения земляных работ, ответственные лица будут привлечены к административной ответственности. По факту нарушения установленных требований по ограждению мест проведения работ, информация направлена в ГИБДД, - сообщили в администрации Октябрьского района Саратова.

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