Губернатор отправил на пожар в Хвалынском районе двух зампредов

Пожар в лесу Хвалынского района

По поручению губернатора Валерия Радаева ситуация по ликвидации пожара в Национальном парке "Хвалынский" взята на контроль. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Контролировать поручено председателю правительства области Роману Бусаргину.

На место ЧП уже отправлены зампреды Александр Соловьёв и Роман Ковальский.

- Верховым пожаром охвачено 2 гектара леса. Ситуация осложняется сильным ветром. Глава региона поставил задачу принять меры по недопущению распространения огня на населенные пункты, - завили в пресс-службе Радаева.

Пожар у села Старая Яблонка пытаются затушить работники пожарной части, лесничества, а также службы Национального парка. Ранее областная прокуратура сообщила, что на тушении работают 35 человек и три единицы техники.

В МЧС уточнили, что на тушении работают две машины от регионального Минприроды и пять - от национального парка.

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