В Саратове людей высаживают с кораблей в воду, потому что пристань распилили

Люди вынуждены идти к кораблю и обратно по воде. Фото "Саратов онлайн" ВК

В соцсетях опубликованы кадры высадки пассажиров пригородных речных перевозок прямо в воду. В поселке Синенькие, где сделаны фото, нет пристани. Прежнюю распилили по словам комментаторов «на металл», новую пока не поставили.

Недавно Синенькие вошли в состав города Саратов.

Чиновники уже отрапортовали, что все будет готово уже завтра.

В администрации Заводского района прокомментировали, что «в данный момент завозят песок и щебень, сам понтон сварен, готов к установке. В течение дня работы планируется завершить».

Понтон, в данным случае, временное решение. Местные жители ждут строительства нормального причала.

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