В Саратове людей высаживают с кораблей в воду, потому что пристань распилили

Люди вынуждены идти к кораблю и обратно по воде. Фото "Саратов онлайн" ВК
В соцсетях опубликованы кадры высадки пассажиров пригородных речных перевозок прямо в воду. В поселке Синенькие, где сделаны фото, нет пристани. Прежнюю распилили по словам комментаторов «на металл», новую пока не поставили.
Недавно Синенькие вошли в состав города Саратов.
Чиновники уже отрапортовали, что все будет готово уже завтра.
В администрации Заводского района прокомментировали, что «в данный момент завозят песок и щебень, сам понтон сварен, готов к установке. В течение дня работы планируется завершить».
Понтон, в данным случае, временное решение. Местные жители ждут строительства нормального причала.
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