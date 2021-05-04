За сутки еще 126 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области на утро 4 мая 2021 года выявлено еще 126 случаев новой коронавирусной инфекции. Как уточнили в оперативном штабе, это самый низкий показатель за последние 10,5 месяцев.

По числу заболеваний за сутки лидирует Саратов – 66 случаев и Балаковский район – 12. Из 126 новых больных у 34 подтвердилась пневмония.

За сутки выписали 107 пациентов.

Всего с начала пандемии в Саратовской области заболели 59535 человек, уже выздоровели 53990 пациентов.

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