Для экстремалов Саратова оборудуют новую спортплощадку

В Саратове появится новая зона для занятия экстремальными видами спорта.

С поручением продумать площадку глава города Михаил Исаев обратился к заместителю по соцсфере Александру Бурмаку.

Необходимость в этом возникла из-за того, что доступ на нижний ярус набережной в Саратове будет закрыт до середины августа. А именно там расположена аналогичная спортплощадка и скейт-парк.

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