Проход к набережной Саратова запретят до середины августа

Прогуляться по набережной будет нельзя Фото: Екатерина Семенова

В Саратове закроют проход к набережной.

Об этом «КП-Саратов» заявили в мэрии, пояснив, что там начинаются работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений.

Работы пройдут на участке от Бабушкиного взвоза до улицы Провиантская. В связи с этим территория будет огорожена, жителям невозможно будет пройти.

- Подрядной организацией будут выполнены вскрышные работы, устройство свай, бетонная подготовка, а затем восстановление территории и асфальтировка, — заявили в администрации.

Начало работ намечено на вторник, 4 мая, а продлятся они до 15 августа.

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