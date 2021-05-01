В Энгельсе отметили «День труда»

Мир, труд, май! — именно с этим слоганом ранним утром 1 мая, начался субботник на улице Колотилова в Энгельсе, во дворе дома №80.

Члены Энгельсского отделения партии «Единая Россия», волонтеры, местные жители и депутаты присоединились к первомайскому празднику.

Вместе они навели порядок, убрали сухие листья, ветки и спилили и убрали сухие деревья. Теперь двор дома №80, стал образцом чистоты и сплоченной работы активных граждан нашей страны.

Также, благодаря и.п. секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрию Плеханову, данный двор принял участие в акции «Сад памяти» партийцами были высажены семь саженцев молодой сосны в память о родственниках жителей — героях Великой Отечественной Войны.

В мероприятии также приняли участие сенатор Российской Федерации Олег Алексеев и замглавы по социальной сфере Иван Дзюбан.

- Выражаю слова благодарности всем, кто сегодня присоединился к субботнику, это очень важно. Начиная с себя, мы делаем лучше других. Благоустройство дворов не заканчивается на асфальтировке, важно совместным трудом приводить в достойное состояние зеленые территории, — отметил Дмитрий Плеханов.

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