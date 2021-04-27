Знаменитый дирижер Юрий Симонов выступит в Саратове

7 мая в Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт симфонической музыки. За дирижерским пультом – выдающийся дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии, профессор, Народный артист СССР Юрий Иванович Симонов.

Под управлением Маэстро симфонический оркестр Саратовской консерватории исполнит сочинения Р. Глиэра, Д. Поппера, Д. Кабалевского, Д. Шостаковича. Солисты — учащиеся и выпускники ЦДМШ. На вечере Юрий Симонов также наградит учеников центральной музыкальной школы учрежденной им премией «Стремись стать рыцарем и защитником классической музыки».

Начало в 18:30. Консерватория находится по адресу: проспект Кирова, 1. Телефон кассы: (8452) 39-92-32. Стоимость билетов 500 рублей.

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