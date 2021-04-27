Жителям Солнечного привезут питьевую воду

Жителям Солнечного поселка Саратова завтра, 28 апреля, организован подвоз воды.

В ООО «КВС» рассказали «КП-Саратов» график приезда цистерн:

- ул. Бардина, 1 (10.30-11.30 и 16.00- 17.00);

- ул. Электронная, 10 (12.00-13.00 и 17.00-18.00);

- ул. Антонова, 3-7 (13.00-14.00 и 18.00-19.00);

- ул. Чемодурова, 11 (14.00-15.00 и 19.00-20.00);

- ул. Блинова, 4 (10.30-11.30 и 16.00-17.00);

- ул. Тархова, 3-5 (12.00-13.00 и 17.00-18.00);

- ул. Тархова, 21-23 (13.00-14.00 и 18.00-19.00);

- ул. Перспективная, 31 Б (14.00 -15.00 и 19.00-20.00).

Адреса домов, которые останутся без воды, можно посмотреть здесь.