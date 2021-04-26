Сотни домов в Ленинском районе на сутки останутся без воды

Жителям Ленинского района следует сделать запасы воды Фото: Екатерина Семенова

В Ленинском районе Саратова запланировано масштабное отключение воды 28 апреля, в среду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», воды не будет с часу ночи и до 23 часов.

Причина – ввод в эксплуатацию нового участка водовода d630 мм по улице Тархова.

Воды не будет на следующих улицах: Авиационная. Антонова, Бардина, Блинова, Гомельская, Гусельская, Лебедева-Кумача, Перспективная, Песочная, Производственная, Рижская. Тархова, Чемодурова, Черниговская, Электронная, Прудная, Тележная, Квартальная, Восточная, Енисейская, Клещевская, Промышленная, Репина, 1 и 3-й проезды, Строителей, 1-й Рижский проезд, 1-й Масленный проезд, 2-й Масленный тупик, 2-я Песочная, 1-7-й Перспективный проезды, проспект Строителей. Это сотни многоквартирных и частных домов.

В зону отключения попали также два СНТ – «Зеркальный пруд» и «Маслозавод».

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