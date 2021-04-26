Две третьих билетов на поезда дальнего следования оформлены онлайн в январе-марте

За первые три месяца 2021 года на поезда дальнего следования, отправлявшиеся с вокзалов и станций Приволжской железной дороги, было оформлено более 283 тыс. электронных билетов через Интернет. Доля онлайн-продаж составила 64,6% от общего количества реализованных в этот период билетов. Напомним, по итогам 2020 года данный показатель был на уровне 56%.

Большая часть электронных билетов — 74,3% от общего количества — оформлена через официальный сайт ОАО «РЖД».

Услугой электронной регистрации на поезд воспользовались почти 238 тыс. пассажиров.

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В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки холдинг «РЖД» рекомендует пассажирам оформлять проездные документы, пользуясь удаленными сервисами.

Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или iOS доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». С его помощью можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности.

Подробную информацию о правилах оформления электронного билета можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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