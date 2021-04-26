Депутат Андрей Воробьев устроил бесплатный кинопоказ чернобыльцам из Балашова

В Балашове участникам ликвидации последствия аварии на Чернобыльской АЭС устроили организованный поход в кино — для горожан он был бесплатным. Инициатором стал депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия»).

Акция прошла в минувшую пятницу, 23 апреля. По словам чернобыльцев, они остались довольны просмотром фильма и возможностью увидеть друзей.

- Сегодня отмечают 35 лет со дня катастрофы в Чернобыле. Трагедия, которая коснулась очень многих. Нужно сказать спасибо ликвидаторам: и тем, кто выжил, и тем, кто отдал всего себя, защищая страну, — прокомментировал Воробьев.

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