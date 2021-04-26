Саратовскому коммунисту Николаю Бондаренко отказали в членстве в ЦК КПРФ

Николай Бондаренко. Фото из Instagram депутата

Саратовский коммунист Николай Бондаренко не был избран в Центральный комитет КПРФ.

А его коллега Валерий Рашкин, который в последние годы руководит горкомом партии в Москве, не вошел в состав президиума ЦК.

Об этом сообщает официальный портал партии, опубликовавший итоги XVIII съезда КПРФ, состоявшегося 24 апреля. Валерия Рашкина нет в списке новых членов президиума. Он остался рядовым членом Центрального комитета.

Сразу несколько телеграм-каналов связали это с ослаблением позиций саратовских коммунистов. Например, причина может быть в опубликованном видеоролике, где якобы Рашкин разговаривает по телефону с Сергеем Левченко, бывшим губернатором Иркутской области, и сетует, что партия «деградирует».

Также наблюдатели связывают саратовских коммунистов с Алексеем Навальным, оппозиционером и блогером, который сейчас отбывает срок в колонии. Это, по мнению авторов телеграм-каналов, может также свидетельствовать, что политическая карьера Рашкина фактически завершена

- Техничный слив будет проходить в два этапа. После выборов они лишатся должностей и в отделениях, Рашкин же и его московская гвардия коммунистов-навальнистов и вовсе будут исключены из партии за систематическое нарушение устава и сотрудничество с иностранными агентами из ФБК, — заявляет канал «Тот самый олень».

Николай Бондаренко же стал всего лишь кандидатом в члены ЦК. Возможно, это означает, что руководство партии не намерено его поддерживать на выборах в Государственную думу этой осенью.

Кстати, истекает и срок мандата Ольги Алимовой, которая представляет саратовских коммунистов в Госдуме.

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