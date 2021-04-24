Депутат Госдумы Николай Панков вышел на всероссийский субботник

Депутат Госдумы Николай Панков вышел на весенний субботник
Депутат Госдумы Николай Панков сегодня, 24 апреля, вышел на всероссийский субботник.
Вместе с другими представителями партии «Единая Россия» они вышли на весеннюю уборку сквера в Балакове Саратовской области.
- Нам здесь жить, работать, решать вопросы для наших граждан. Как вовлечь жителей в наведение порядка и чистоты, если сам не участвуешь, — отметил Николай Панков.
Николай Панков благоустраивает сквер в Балакове
Он заявил, что каждый свой приезд в Балаково старается смотреть, какие территории и парковые зоны отремонтировать, воссоздать для жителей, для отдыха граждан.
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