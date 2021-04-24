Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 апреля 2021 9:28

Депутат Госдумы Николай Панков вышел на всероссийский субботник

Он убирает сквер в Балакове
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий
Депутат Госдумы Николай Панков вышел на весенний субботник

Депутат Госдумы Николай Панков вышел на весенний субботник

Депутат Госдумы Николай Панков сегодня, 24 апреля, вышел на всероссийский субботник.

Вместе с другими представителями партии «Единая Россия» они вышли на весеннюю уборку сквера в Балакове Саратовской области.

- Нам здесь жить, работать, решать вопросы для наших граждан. Как вовлечь жителей в наведение порядка и чистоты, если сам не участвуешь, — отметил Николай Панков.

Николай Панков благоустраивает сквер в Балакове

Он заявил, что каждый свой приезд в Балаково старается смотреть, какие территории и парковые зоны отремонтировать, воссоздать для жителей, для отдыха граждан.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.