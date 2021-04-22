В Саратове закупили оборудование для лечения онкологии на миллиард рублей

Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области

Саратовская область находится в середине пути, но уже выполнила ряд масштабных проектов для повышения медицинской помощи населению.

Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда Саратов» Олег Костин, глава министерства здравоохранения региона.

Он отметил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Саратове строят инновационный онкологический центр, который позволит вывести на новый уровень помощь больным. Его оснащение по качеству будет сопоставимо с крупными федеральными клиниками.

Кроме того, уже оснастили оборудованием областную клиническую больницу, поликлиники и приобрели для лечения онкологии на 1 млрд рублей специальное оборудование, а также МРТ, КТ.

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