В Саратове обрушилась стена дома: под завалами ищут людей

Обрушилась стена дома в центре Саратова
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В центре Саратова обрушилась стена дома на Московской, 125, известного, как Дом художника.
- Произошло обрушение стены двухэтажного неэксплуатируемого здания старой постройки. Пострадавших нет, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Вскоре на место приедут кинологи. С собаками будут искать пострадавших под завалами.
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