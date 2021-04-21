В Саратове обрушилась стена дома: под завалами ищут людей

Обрушилась стена дома в центре Саратова Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В центре Саратова обрушилась стена дома на Московской, 125, известного, как Дом художника.

- Произошло обрушение стены двухэтажного неэксплуатируемого здания старой постройки. Пострадавших нет, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вскоре на место приедут кинологи. С собаками будут искать пострадавших под завалами.

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