Молодежный форум СГЮА собрал юристов со всей страны

Сегодня, 21 апреля, в стенах Саратовской государственной юридической академии в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию вуза, стартовал двухдневный Саратовский молодежный международный юридический форум «Юридическая наука и правоприменение: взгляд молодых ученых».

В научном мероприятии в очно-дистанционном формате принимают участие более 700 молодых ученых из Москвы, Саратовской, Ярославской, Самарской, Орловской, Пензенской областей, республик Бурятия, Марий Эл, Чувашии и других регионов России, а также Казахстана и Беларуси.

В открытии форума приняли участие проректор по научной работе СГЮА Сергей Белоусов, начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области Максим Колесников, уполномоченный по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова, федеральный судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда доцент кафедры земельного и экологического права СГЮА Татьяна Волкова, ординатор СГМУ им. В.И. Разумовского Ксения Фролкина, которые, приветствуя участников, отметили необходимость организации подобных площадок обмена опытом ввиду того, что подготовка квалифицированных юристов в современных реалиях динамично изменяющегося мира невозможна без развития научно-исследовательской работы.

Форум проходит на 20 профильных площадках, затрагивающих все отрасли современного права, в том числе спортивного, медицинского, информационного и других. Кроме того, молодые исследователи побывают на научно-практическом мастер-классе «Защита прав в сфере земельных и экологических правоотношений», который проведут председатель Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Сергей Шараев и директор Института законотворчества СГЮА, заведующий кафедрой арбитражного процесса профессор Сергей Афанасьев, на тематическом круглом столе «Судопроизводство в России и за рубежом», который пройдет на английском языке, панельной дискуссии «Особенности публичного выступления современного юриста», а также примут участие в финале инновационного академического конкурса «Игровой модельный судебный процесс по арбитражному делу».

Завтра одной из центральных площадок форума станет круглый стол «Правовые и творческие аспекты деятельности студенческих медиаобъединений», участие в работе которого примут медиацентры вузов Саратовской области, представители Союза журналистов России, региональных СМИ, ученые-правоведы и специалисты в сфере молодежных медиа.

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