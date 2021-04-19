В Саратовской области родился Добрыня Никитич

В Саратовской области родители назвали мальчика богатырским именем — Добрыня Никитич.
- Также появились малыши с такими редкими именами, как Витта, Вениамин, Савелий и Злата, — сообщило Управление по делам ЗАГС региона.
Всего за прошедшую неделю ЗАГСы Саратова, Энгельса и Балакова зарегистрировали 232 младенца — 128 мальчиков и 104 девочки.
Кроме того, за семь дней на свет появились три пары близнецов — все в Саратове.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первую свадьбу сыграли в Парке покорителей космоса под Саратовом
Молодожены запустили в небо воздушный шар
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.