В Саратовской области родился Добрыня Никитич

В Саратовской области родители назвали мальчика богатырским именем — Добрыня Никитич.

- Также появились малыши с такими редкими именами, как Витта, Вениамин, Савелий и Злата, — сообщило Управление по делам ЗАГС региона.

Всего за прошедшую неделю ЗАГСы Саратова, Энгельса и Балакова зарегистрировали 232 младенца — 128 мальчиков и 104 девочки.

Кроме того, за семь дней на свет появились три пары близнецов — все в Саратове.

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