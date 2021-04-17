Первую свадьбу сыграли в Парке покорителей космоса под Саратовом

В Парке покорителей космоса состоялась торжественная регистрация брака Фото: Ольга Симонова

В субботу, 17 апреля, в Парке покорителей космоса в Саратовской области состоялась первая свадьба.

Узами брака себя связала чета Фирсовых — Олег и Татьяна.

Татьяна и Олег Фирсовы Фото: Ольга Симонова

- Регистрация брака в необычном месте было мечтой наших женихов и невест. Мы всегда стараемся идти навстречу молодоженам, поэтому правительство области запустило пилотный проект по регистрации браков на месте приземления первого космонавта мира Юрия Гагарина, — отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Татьяна Фирсова рассказала, что тема космоса им очень близка, и они очень рады, что в ЗАГСе им пошли навстречу и организовали церемонию в Парке покорителей космоса.

После бракосочетания в автобусе ЛАЗ на территории парка молодожены расписались в актовой записи и выпустили в небо воздушный шар с их общей фамилией.

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