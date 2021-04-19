Регоператор: УК обязаны самостоятельно обеспечить вывоз опиленных деревьев

В прошедшие выходные на территории Саратовской области массово прошли субботники в рамках месячника благоустройства. Фактический объем отходов на контейнерных площадках и прилегающих территориях вырос более чем в три раза.

Специалисты регионального оператора — филиала АО «Управление отходами» ведут круглосуточный мониторинг состояния мест накопления ТКО для включения в график зачистки территорий. При этом массово фиксируются нарушения правил благоустройства со стороны управляющих организаций.

В соответствии с законодательством вывоз веток после проведения опиловки и омоложения растительных насаждений входит в обязанность управляющих компаний и ТСЖ. Данной позиции придерживается и озвучил комитет по ЖКХ на недавнем совещании в администрации Саратова по вопросу уборки городского пространства. Навалы веток, образованные нерадивыми УК, приводят к образованию несанкционированных свалок, куда местные жители начинают бросать твердые коммунальные отходы.

- Основная масса заваленных ветками контейнерных площадок закреплена за многоквартирными домами, у которых есть управляющие организации. Субботники прошли на придомовых территориях, но спиленные ветки управляющие компании не вывезли, а отнесли на контейнерные площадки. И сейчас они лежат у мест накопления, препятствуя доступу к контейнерам и провоцируя несанкционированные свалки. Сколько они там пролежат, уродуя лицо города, зависит он самих управляющих компаний. Подрядчики Регионального оператора не получали от них заявок на вывоз опиленных УК веток. Но это может сделать любая вывозящая компания, которая транспортирует их на лицензированные полигоны, – заявил директор регоператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Региональный оператор подчеркивает, что вся информация об образовании несанкционированных свалок на площадках, прикрепленных к многоквартирным домам, передается в муниципальные администрации, надзорные и правоохранительные органы для принятия мер реагирования в рамках полномочий. На утро 19 апреля переданы уже 106 адресов заваленных ветками контейнерных площадок.

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