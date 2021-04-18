Пьяный водитель покорежил отбойник и свое авто на трассе под Аткарском

ДТП под Аткарском Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 19 апреля на 191 км трассы Тамбов-Саратов, недалеко от поворота на деревню Бубновка Аткарского района, перевернулся автомобиль KIA Rio.

Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что водитель не справился с управлением, врезался в отбойник на спуске.

Мужчина в машине был один, он получил различные травмы и был госпитализирован.

Как сообщил сайт «ЧП-Саратов» со ссылкой на очевидцев, водитель был пьян.

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