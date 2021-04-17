Саратовская область — в числе лидеров по открытию виртуальных концертных залов в малых городах страны

Анэта Николаева

В Саратовской области работает 12 виртуальных концертных залов, из них 10 открыли в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда Саратов» на волне 90.6 FM Анэта Николаева, директор областной филармонии имени Шнитке, их открывают в районных Дворцах культуры, музыкальных школах и культурных центрах. Регион — в числе лидеров России по открытию таких залов.

Жители Аркадака, Пугачева, Хвалынска, Энгельса и других городов, благодаря современным технологиям, бесплатно смотрят в комфортных залах трансляции живых концертов из филармоний Москвы и Саратова.

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