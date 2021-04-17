Саратовская область — в числе лидеров по открытию виртуальных концертных залов в малых городах страны

Анэта Николаева
В Саратовской области работает 12 виртуальных концертных залов, из них 10 открыли в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда Саратов» на волне 90.6 FM Анэта Николаева, директор областной филармонии имени Шнитке, их открывают в районных Дворцах культуры, музыкальных школах и культурных центрах. Регион — в числе лидеров России по открытию таких залов.
Жители Аркадака, Пугачева, Хвалынска, Энгельса и других городов, благодаря современным технологиям, бесплатно смотрят в комфортных залах трансляции живых концертов из филармоний Москвы и Саратова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.