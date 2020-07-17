Водителям троллейбусов в Саратове пообещали пересмотреть зарплату
Троллейбусы Кировского депо начали постепенно выходить на линию.
Об этом «КП-Саратов» рассказала Анастасия Оглоблина, одна из лидеров протестного движения среди работников МУПП «Саратовгорэлектротранс».
По ее словам, на встречу с водителями приезжали депутаты городской Думы. Они пообещали провести совещание и во вторник озвучить новое положение о заработной плате.
Напомним, сегодня утром, 17 июля, у здания Кировского троллейбусного депо была организована акция протеста. Водители вновь объявили итальянскую забастовку, отказавшись входить в рейс на неисправных машинах.
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ИСТОЧНИК KP.RU