Водителям троллейбусов в Саратове пообещали пересмотреть зарплату

17 Июль 2020 2020-07-17T10:45:49+03:00

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Троллейбусы Кировского депо начали постепенно выходить на линию.

Об этом «КП-Саратов» рассказала Анастасия Оглоблина, одна из лидеров протестного движения среди работников МУПП «Саратовгорэлектротранс».

По ее словам, на встречу с водителями приезжали депутаты городской Думы. Они пообещали провести совещание и во вторник озвучить новое положение о заработной плате.

Напомним, сегодня утром, 17 июля, у здания Кировского троллейбусного депо была организована акция протеста. Водители вновь объявили итальянскую забастовку, отказавшись входить в рейс на неисправных машинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU