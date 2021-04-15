В Градозащитном совете Саратова заявили о подписании меморандума по сохранению исторического здания в центре

Это здание предлагается сохранить, по крайней мере, воссоздать фасад Фото: Яндекс.Карты

В ближайшее время в Саратове будет подписан меморандум в рамках которого обещают сохранить внешний вид исторического здания по адресу Рахова, 130/75, на углу улиц Рахова и Большой Казачьей. Об этом на заседании градозащитного совета в Саратове 15 апреля заявил зампредседателя Совета Владимир Лешуков.

В рамках сохранения средовой застройки общественники договорились о подписании меморандума с застройщиком о том, что будет полностью воссоздан исторический фасад здания. При этом он будет сочетаться с теми зданиями, которые рано или поздно будут построены во дворе, за этим домом.

- Этот меморандум – опыт и сигнал для других, кто хочет строить в центре Саратова, где есть средовая застройка. Дата подписания документа будет озвучена в ближайшее время, - заявил Лешуков.

При этом название компании застройщика так и не было названо, но было заявлено. Что состоится конкурс на воссоздание фасада. Обмеры для проектирования прописаны в меморандуме.

Архитектор Евгений Спирин, который производил осмотр здания со своей стороны заметил, что диагональные разрушения стен ставят под серьезное сомнение возможность сохранить подлинную кладку.

- Там три окна только целых. Я бы говорил об осторожном сносе, - заявил Спирин.

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