Панков: Нельзя замалчивать неуважительное отношение к подвигу наших ветеранов

Депутат Государственной думы Николай Панков прокомментировал ситуацию с баннером на доме бывшего дома купца Николая Задкова в Балакове.

- Нельзя замалчивать неуважительное отношение к подвигу наших ветеранов. Сегодня в Балаково развалины бывшего дома купца Николая Задкова попытались замаскировать изображением героев. На мой взгляд, это неэтичный поступок владельцев здания. Понимаю, почему возмутились балаковцы. И разделяю их настроение, — написал в телеграм-канале «Пара слов» Николай Панков.

Депутат считает, что этот случай характеризует работу местной власти. По его словам, если никто не знает, где и как собираются прикрыть свои развалины, то это значит, что работа с собственниками объектов плохо налажена

- Думаю, нужно установить общие правила для всех и определить, как можно оформлять фасады в городе, — предложил Панков.

Напомним, на Коммунистической улице в Балакове развалившийся дом прикрыли баннером к 9 Мая, на котором изображены ветераны и написано «С Днем Победы!». Когда об этом узнали сотрудники местной администрации, то баннер быстро сняли.

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