В Балакове баннером с ветеранами прикрыли разваленный дом

Баннер с ветеранами скрыл от глаз балаковцев развалившийся дом. Фото сайта «PRO Балаково»

В Балакове Саратовской области остатки разрушенного здания на Коммунистической, 101 прикрыли баннером с ветеранами Великой отечественной войны.

На нем написаны поздравления к 9 Мая. «И лица ветеранов ВОВ на фоне руин, а затем на будущей стройплощадке, тоже вряд ли можно назвать украшением города к празднику», — написал сайт «PRO Балаково».

Глава города Балаково Роман Ирисов прокомментировал ситуацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Здание находится в частной собственности.

- Почему собственник принял решение столь кощунственно использовать изображение ветеранов Великой Отечественной войны, остается загадкой. Выяснив личность собственника, сегодня сотрудники администрации разбираются в сложившейся ситуации, баннер в настоящий момент демонтируют, — написал Ирисов.

Баннер снимают с дома на Коммунистической. Фото со страницы Романа Ирисова

Он предположил, что собственник решил сэкономить, купив плакат в рекламном агентстве.

- После проведения больших праздников и мероприятий, агентства распродают баннеры, и это известный факт, — отметил глава города.

Он заявил, что использование патриотических материалов в подобных целях — неэтично, и призвал оставаться людьми.

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