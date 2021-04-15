В Саратове пациент избил больного в противотуберкулезном диспансере и сбежал в лес

Сотрудники Росгвардии выезжали на драку в медицинском диспансере Ленинского района Саратова. Сигнал о конфликте между двумя пациентами поступил на пульт вневедомственной охраны 14 апреля.

Прибывшим в пансионат росгвардейцам медперсонал пояснил, что избитому пациенту, который находится в удовлетворительном состоянии, оказывается помощь, а второй участник конфликта удрал в лес рядом с диспансером.

Драка якобы произошла после словесной ссоры.

Вскоре по переданным приметам агрессивного больного нашли в лесу возле пансионата. Его передали полиции.