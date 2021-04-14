Жителям Ленинского района привезут воду

Жители Ленинского района Саратова в четверг 15 апреля останутся без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», будет организован подвоз воды.

Публикуем график подвоза:

- 10:30 – 12:00 — Бардина, 4;

- 12:00 – 13:30 — 2-я Электронная, 6;

- 10:30 – 12:30 — Уфимцева, 6;

- 16:00 – 18:00 — Тархова, 29;

- 12:30 – 14:30 — Уфимцева, 2;

- 15:00 – 16:30 — Мамонтовой, 5;

- 16:30 – 18:00 — Чехова, 12/36.

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