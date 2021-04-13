В Саратове «КВС» оставит без воды жителей десятков домов

В четверг отключат воду Фото: Олег УКЛАДОВ

В Саратове анонсировано масштабное отключение питьевой воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начнется строительство коммуникаций по улице Тархова.

В связи с этим в четверг 15 апреля без воды останутся жители 70 многоквартирных домов в Ленинском районе. Отключение коснется жителей улиц: Бардина, Батавина, Мамонтовой, Чехова, Уфимцева и 2-я Электронная.

Ожидается, что работы начнутся в шесть утра, а завершатся к 11 вечера.

Жителям рекомендовано сделать запасы воды.

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