Первый свадебный бум в Саратове: жителям расскажут о статистике ЗАГС

14 апреля 2021 года в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-конференция начальника управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлии Пономаревой на тему: «Итоги работы органов ЗАГС Саратовской области за 3 месяца 2021 года».

Темами для обсуждения станут: демографическая ситуация в регионе; первый свадебный бум и красивые даты 2021 года, статистика заключения браков и разводов в 2021 году; популярные и редкие имена новорожденных и др.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/RBXhZRhUYOo, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикеру можно задать во время прямого эфира, направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.