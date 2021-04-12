В саратовских школах и колледжах 12 апреля прервали занятия

Сегодня, 12 апреля, в школах, колледжах и техникумах Саратовской области педагоги прервали занятия ровно в 10:55 по московскому времени. Именно в это время, 60 лет назад, в районе деревни Смеловка Энгельсского района совершил посадку первый космонавт мира Юрий Гагарин.

В мероприятии были задействованы 910 школ, 51 средняя профессиональная организация — колледжи, техникумы, профессиональные лицеи.

Педагоги напомнили, что Саратовская область занимала в жизни космонавта особое место — он не только приземлился здесь, но и учился в индустриальном техникуме, а в местном аэроклубе поселка Дубки впервые поднялся в небо.

Преподаватели напомнили, что регион стал космической гаванью и для второго космонавта — Германа Титова. В августе 1961 года он приземлился неподалеку от Красного Кута, всего лишь в 100 с небольшим км от места приземления Юрия Гагарина.

Ученикам рассказали, что по инициативе председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина на месте приземления первого космонавта планеты открыт Парк покорителей космоса.