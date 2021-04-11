Ученицы гимназии №8 Энгельса изготовили календарь «Саратовская область — первая космическая гавань Земли»

Депутат Государственной думы России Николай Панков побывал на велодорожке, которая ведет к месту приземления Юрия Гагарина.

В своем телеграм-канале «Пара слов» он рассказал, что во время прогулки ему был сделан подарок.

- Во время прогулки по велодорожке к месту приземления Гагарина мне подарили очень ценный подарок — набор, открытки и календарь

Его сделали ученицы 9 «б» класса 8-й Гимназии из Энгельса Милана Кудашева и Ирина Тазаткина с помощью наставника Натальи Кривенцовой — их учителя географии и президента Фонда поддержки семьи «Родительская лига».

Ученицы Энгельсской гимназии провели большое исследование. После чего они решили напечатать открытки, чтобы познакомить жителей нашей области с подробностями приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.

Радует, что школьники Энгельса так гордятся своей историей. Уверен, они будут частыми посетителями нового Парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина. Парк имеет большое значение для сохранения памяти об уникальных исторических событиях, — написал Панков.

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