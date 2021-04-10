Для Парка покорителей космоса предлагают музыку «Ландышей», «Травы у дома» и «Звездных войн»

Парк покорителей космоса

Сторонники председателя ГД Вячеслава Володина, инициатора создания парка покорителей космоса, предложил всем желающим создать космический плейлист.

- Сегодня на месте приземления Юрия Гагарина открылся Парк покорителей космоса @park.gagarin.official. На территории Парка будет играть радио. Динамики установлены на столбах. Создадим плейлист вместе! Предлагайте музыку с космической тематикой и не только, которая заиграет в новом Парке, - призвали в группе Володин.Саратов в Инстаграм.

Среди предложенных вариантов «Притяжение земли», «Трава у дома», «Гимн космонавтов», «Родина слышит , Родина знает , где её сын в облаках пролетает» , «И на марсе будут яблони цвести», «Ландыши» и даже музыка из голливудского фильма классической трилогии «Звездных войн» - «Империя наносит ответный удар», правда, без уточнения, какую именно из 17 мелодий этого фильма.

В год 60-летия полета первого космонавта планеты в Саратовской области на месте приземления Юрия Гагарина открывается Парк покорителей космоса. Это мемориально-образовательный комплекс под открытым небом.

С инициативой создания Парка в Саратовской области выступил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, обратившись в 2019 году к Президенту России Владимиру Путину с просьбой её поддержать. Президент поддержал эту инициативу.

Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства.

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