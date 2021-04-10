МЧС предупреждает об усилении ветра в Саратовской области

Завтра, 11 апреля, в Саратовской области ожидается туман и усиление ветра.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, местами по региону сохранится усиление ветра до 15 м/с, местами ожидается туман от 500 м и менее.

Температура днем 11 апреля в Саратове ожидается в диапазоне +8… +14. Осадков синоптики не обещают.

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