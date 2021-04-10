Полицейские Энгельса задержали «чаровницу из Чувашии», разводившую мужчин на деньги

Сотрудниками энгельсского уголовного розыска в Энгельсе вычислили и разыскали мошенницу, которая в соцсетях очаровывала мужчин. просила перевести ей деньги и исчезала.

Поводом для розыска послужило обращение в полицию 33-летнего жителя Энгельса, который несколько дней переписывался с девушкой и был так ею очарован, что пригласил в гости и оплатил дорогу. Получив перевод на 2700 рублей девушка перестала выходить на связь.

Полицейские в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве определили, что аккаунт девушки был фейковый, все, от имени до фотографий там были вымышленными. Карта на которую был осуществлен перевод принадлежала жителю республики Чувашия.

В ходе командировки сотрудники уголовного розыска выяснили, что мужчина не при чем, а вот его 28-летняя сожительница, ранее уже судимая, призналась, что деньги у влюбленного жителя Энгельса выманила она.

- Скорее всего, покровчанин не единственный обманутый чаровницей из Чувашии. Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемой, - рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.

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