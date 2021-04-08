Больше трети участников праймериз «ЕР» составили медики и волонтеры

Депутаты-единороссы оказывают общественникам помощь в подготовке к выборам. Высшая партийная школа стала площадкой для проведения первого онлайн-семинара для волонтеров, которые впервые пробуют свои силы на политическом поприще.

Издание nashgorod.ru сообщает: на семинаре участникам рассказали, какая в России в данный момент общественно-политическая ситуация и какие эффективные технологии работы с избирателями существуют. Специалисты объяснили, что означают данные социологических исследований, и обозначили ключевые направления работы кандидатов праймериз ЕР.

По словам председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, участие общественников в избирательной кампании является принципиально новым подходом и важной частью стратегии партии.

Костин отметил, что у волонтеров — богатый опыт в оказании помощи людям в период пандемии. При этом многие не имеют опыта в политике. Очень важно, отметил Костин, что ЕР помогает волонтерам в получении навыков публичной и электоральной деятельности.

При этом непосредственно кандидаты из числа общественников четко понимают, для чего участвуют в праймериз ЕР. Так, для детского хирурга Михаила Есаяна из Краснодара главная задача — сделать детское здравоохранение по всей России более доступным и качественным. Цель мастера спорта международного класса по легкой атлетике Дияса Избасарова из Оренбурга — реализовать спортивные проекты.

По мнению руководителя «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича, незамедлительная реакция ЕР на запрос общества на обновление говорит о том, что власть открыта и искренне хочет помочь молодым и небезразличным россиянам стать частью представительных органов власти.

Ранее Владимир Путин одобрил инициативу привлечения к участию в выборах волонтеров. Президент отметил, что это благоприятно отразится на развитии России.

Главный риск для «Единой России» — сама «Единая Россия», — считает секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, — если в ней не будет внутренних изменений и обновлений. По словам Турчака, обновления в «Единой России» происходят. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла прошлого года — это новые кандидаты.

По данным сайта ЕР, на участие в праймериз уже подали больше 2 тыс. заявлений. Треть из них поступила от волонтеров, свыше 40% заявившихся — беспартийные граждане, а 1/3 — молодежь в возрасте до 35 лет.

Член организационного комитета, заместитель руководителя клуба #МыВместе Екатерина Скибина отметила, что это предварительное голосование отличается активным участием общественников и волонтеров в качестве кандидатов.

- Прошлый и этот год проходят под знаком борьбы с коронавирусной инфекцией. Огромный вклад в победу над коронавирусом вносят волонтеры и добровольцы. Они совершенно бескорыстно и с полной отдачей всех сил оказывают огромную помощь людям и медицинским учреждениям. И они по праву должны входить в законодательные собрания разного уровня, применить свой опыт и знания уже в стенах парламента.

В Саратовской области в предварительном голосовании также принимают участие общественники и волонтеры. Так, например, Александр Масальцев - врач областной больницы с большим опытом. Оказывал волонтерскую помощь в ковидном госпитале в качестве медика-волонтера. И таких отзывчивых и бескорыстных людей среди участников голосования довольно много, - отметила Скибина.