В Саратове будет работать знаменитый театральный режиссер Георгий Исаакян

В течение двух дней Исаакян проведет мастер-классы в Саратовской консерватории Фото: Александр Уриевский

Саратовская консерватория приглашает всех любителей оперы на мастер-классы знаменитого театрального режиссера, лауреата Государственной премии РФ, заслуженного деятеля искусств России, лауреата «Золотой маски» Георгия Исаакяна.

Саратовской публике он известен постановкой оперы «Дон-Жуан» В.А. Моцарта в Театре оперы и балета, премьера которой состоялась в 2015 году.

В настоящее время Георгий Исаакян – один из самых востребованных театральных режиссёров современности, в творческом багаже мастера более 100 постановок, онсуществил ряд мировых и российских оперных премьер.

Между тем в Саратовской консерватории именитый режиссёр побывает впервые.

На протяжении двух дней (9 и 10 апреля) Георгий Исаакян будет делиться своим мастерством со студентами и педагогами кафедры камерного пения и оперной подготовки и кафедры академического пения Саратовской консерватории. В работе режиссёра две студенческие постановки опер – «Травиата» Дж. Верди и «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова.

График мастер-классов Георгия Георгиевича Исаакяна

09.04.2021

12:00-14:00 - Царская невеста (концертмейстер – О. Султанова) 15:30 - пресс-конференция 16:00 -17:30 - Царская невеста (концертмейстер – Е. Пименова) 17:30 -18:30 - Травиата

10.04.2021

11:00-14:00 - Царская невеста (концертмейстер – О. Султанова) 15:00 -17:00 - Травиата

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