Чиновники сочли состояние Трофимовского моста неплохим, несмотря на провалы в асфальте

Общественники и чиновники осмотрели Трофимовский мост Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Чиновники и общественники проверили состояние Трофимовского моста в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, выезд был сделан 7 апреля. Напомним, накануне в соцсетях появился негодующий пост местного жителя, который обратил внимание на провалившийся асфальт и проржавевшие конструкции.

Во время осмотра были обнаружены дыры в асфальте на тротуарах и проезжей части, отошедшие бордюры, облупившаяся краска и ржавчина на ограждении моста. Особенно большой провал замечен на углу улицы 2-я Прокатная.

Проверяющие обнаружили провали в асфальте Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Подрядной организации – ООО «Бурбау» – дано поручение устранить недостатки до 1 мая.

- У строительного контроля по качеству выполнения работ претензий не было. Но по объективным причинам, поскольку подрядчик затянул со сроками до наступления отрицательных температур, соответственно, такие дефекты неизбежны. В целом состояние путепровода после зимы неплохое, несмотря на то, что мы выявили ряд дефектов, – сказал председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Александр Гусев.

Состояние Трофимовского моста признано неплохим Фото: Пресс-служба администрации Саратова

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