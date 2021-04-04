Володин о набережной Саратова: Хорошо, если ее украсит еще один сквер

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото из паблика «Володин. Саратов»

В телеграм-канале сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина вышла вторая часть его интервью. В нем он рассказывает о благоустройстве Саратова и проблемах при реализации проектов.

- Проблемы разве не в чиновниках?

- Не только. Это улица с двусторонним движением. А значит, необходимо делать шаги навстречу и уметь слышать друг друга. Конкретный пример - благоустройство той же набережной. Есть денежные средства, есть проект. Задача - сделать набережную комфортной, но при этом сохранить ее исторический облик, зеленые насаждения.

Но что получается? Те, кто занимается реализацией проекта, не ведут диалог с профессиональным сообществом, жителями, которые говорят: «Не вырубайте варварски деревья». Людей не информируют, не рассказывают, какие планируются работы. При реализации таких больших проектов должно быть подробное информационное сопровождение.

Понятно, что всегда будут и оппоненты. Но этого не надо бояться. Если критика имеет под собой основание, то лучше исправить ошибку, чем сделать то, что уже исправить невозможно.

Кому больше дано, с того больше и спрос. В первую очередь с местной власти. Хочется, чтобы она понимала свою ответственность перед жителями.

- Вы рассказали про набережную, а в курсе, что государству возвращена земля, которая находится рядом с гостиницей «Словакия», где длительное время была автостоянка?

- В курсе. Судебные процессы длились на протяжении десятилетий. Поэтому можно только приветствовать, что наконец в этом вопросе поставлена точка. Отголоски 90-х и начала 2000-х постоянно о себе напоминают. Ситуации с этим участком, с землями бывшего САЗа и другие требуют изучения и восстановления законности в отношении использования их.

- А что будет на месте нынешней стоянки у гостиницы «Словакия»?

- Этот вопрос необходимо выносить на обсуждение с жителями. Насколько я знаю, губернатор предлагал там разбить сквер Петра Первого. Сама по себе идея довольно хорошая, тем более Петр Первый посещал Саратов в этом районе, исходя из исторических сведений, которые сохранились. Хорошо, если набережную города украсит еще один сквер. У нас не так много мест отдыха, надеюсь, что в будущем эту ситуацию удастся изменить.

Первую часть интервью можно прочитать здесь.

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