Володин рассказал о проблемах при реализации проектов в Саратовской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото из группы «Володин. Саратов»

В телеграм-канале сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина опубликовано его интервью о реализации проектов в Саратовской области.

Председатель ГД ответил на вопросы о возникающих проблемах при реализации, рассказал, что будет происходить на набережной.

- О реализации проектов в городе Саратове. Как вы оцениваете проекты? Чего ждать с приходом тепла?

- Вопрос, который вы задаете, на самом деле, очень даже кстати. Потому что, если говорить об инвестициях в регион, за прошлый год их объем составил 40,4 миллиарда рублей. В этом году, скорее всего, средств будет еще больше. В первую очередь это касается проектов, связанных с благоустройством, в том числе города Саратова.

В октябре мы завершим создание восьмикилометрового пешеходного кольца. Осталось закончить, ориентировочно в июне, обустройство нового городского пляжа от Вольской до 2-й Садовой; благоустроить небольшой участок, освобожденный от ларьков, на улице Вавилова между Мирным переулком и улицей Рахова. Также нам необходимо завершить пешеходный спуск по 2-й Садовой, от улицы Чернышевского до пляжа. Большой объем работ предстоит сделать на самой набережной. Если быть более точным, речь идет об исторической части набережной и ремонтных работах на ее новой части, где образовались провалы.

В ближайшее время начнется реконструкция парка Ю.А. Гагарина в Заводском районе, продолжатся работы на бульваре по Рахова — на участке от Вавилова до Соколовой.

В этом году продолжим масштабный ремонт тротуаров, на 100% завершим работы в исторической части города и у объектов социальной сферы в остальных районах. Работы предстоит много и, конечно, важно, чтобы средства были потрачены эффективно.

- А что вызывает опасения в этой связи?

- Есть проблемы, которые, на мой взгляд, надо обязательно решить и, кстати, от этого зависит эффективность реализации проектов.

- Какие проблемы и что надо сделать?

- Во-первых, отсутствует системный подход в выстраивании диалога с жителями в ходе реализации проектов; во-вторых, недостаточное качество контроля за выполнением работ; в-третьих, зачастую привлекают подрядные организации с сомнительной репутацией, что влияет на качество и сроки реализации.

Последовательность этих проблем не случайна. Причем, как вы видите, для решения первой денежные средства не требуются. Второй — тоже. Ну а третья требует просто более ответственного подхода при организации и проведении конкурсов.

- И какой выход?

- При реализации общественно-значимых проектов и там, где выполнение работ затрагивает интересы граждан, правильно было бы выстраивать работу на системной основе. Как пример, посмотрите, в вопросах сохранения историко-культурного наследия создали градозащитный совет. Сняли остроту проблем, которые до этого существовали, и многое удалось решить. Выявлены новые охранные зоны, объекты историко-культурного наследия. Работа приобрела системный характер — решения обсуждаются с профессиональным сообществом. Кто мешает то же самое сделать при благоустройстве и реконструкции набережной, ремонте тротуаров?

Вопросы, звучащие в этих сферах, в основном касаются защиты зеленых насаждений, правильно было бы выстроить диалог с жителями, профессиональным сообществом и теми, кому не безразлично развитие города. В конце концов, для кого делаем-то это все?

Хотелось бы, чтобы проекты реализовывались без скандалов, качественно. Это обеспечит в будущем дополнительный приток инвестиций и увеличение количества проектов. А сейчас у нас получается ровно наоборот: нет средств — плохо, средства есть — тоже плохо.

- От кого это зависит?

- От нас с вами. Мы должны изменить подходы к работе.

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