Ванцов об инциденте с брошенной гранатой рядом с УК «Красная»: налицо связи с криминалом!

Член Общественной палаты Саратовской области Александр Ванцов прокомментировал инцидент на улице Тархова, где состоялся пикет рядом с офисом Управляющей компании «Красная».

- Произошедший инцидент, когда на собрании жильцов домов, находящихся под управлением УК «Красная», была брошена граната — вопиющий. Требует тщательного расследования со стороны правоохранительных органов. Эта управляющая компания, образованная членами КПРФ, не раз оказывалась в центре скандала за некачественное оказание услуги. Теперь здесь на лицо угрозы жизни и здоровью. Они действуют как криминальные элементы. Хорошо бы и депутатов от КПРФ проверить на связь с криминалом и УК «Красная», — считает Ванцов.